Путин: Церковь нужно пустить в решение соцпроблем. ВИДЕО

Традиционные ценности, религиозные чувства верующих, так же как и права, свободы, достоинство людей, должны быть защищены и силой общественного мнения, и силой закона. Российские власти будут продолжать оказывать поддержку социально ориентированным организациям при церкви.

Об этом в пятницу заявил президент РФ на встрече с с участниками Архиерейского собора РПЦ в День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Русская православная церковь, другие традиционные религии должны получить все возможности для полноценного служения в таких важнейших сферах, как поддержка семьи и материнства, воспитание и образование детей, молодёжная политика, решение социальных проблем, укрепление патриотического духа Вооружённых Сил", - сказал Путин, передает пресс-служба президента РФ

Он подчеркнул, что мы должны "сохранять светский характер нашего государства, не допуская огосударствления церковной жизни, мы должны уйти от вульгарного примитивного понимания светскости".

Глава государства отметил, что размывание духовных основ ведет к разрушению единства страны, срывам в революции.

"Русская православная церковь во все времена и эпохи всегда была со своим народом. Делила с ним все беды и радости, поддерживала его и вдохновляла, скрепляла нравственный каркас общественной жизни и национальной государственности. В основе всех побед и достижений России - патриотизм, вера и сила духа. Эти неотъемлемые свойства национального характера помогли нашему народу и в 1612 году, помогли преодолеть Смуту, победить в Отечественной войне 1812 года. Она тоже была великой для нашего народа, также как и война 1941-1945 годов", - отметил Владимир Путин.

Напомним, что завтра россияне будут отмечать 70-летие Сталинградской битвы. К слову, сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что поддерживает инициативу возврата Волгограду имени Сталинград.

По словам президента, россияне должны помнить и другие страницы своей истории, в том числе, извлекать уроки из драматических событий начала XX века, "когда во многом именно с размывания духовных и национальных основ, с настоящей травли Русской православной церкви и других наших традиционных конфессий - начиналось разрушение единой страны, ее срыв в революции и потрясения, в братоубийственные конфликты и войны".

"И мы рассчитываем на продолжение многогранного партнерства с Русской православной церковью в деле укрепления согласия в нашем обществе, его нравственного стержня", - подчеркнул Владимир Путин.

ВИДЕО Кремля.