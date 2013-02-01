"Мосгортранс" провел расследование "дела" об ударе током женщины в троллейбусе

В связи с появлением в понедельник в СМИ информации, что в столице троллейбус поразил женщину током, "Мосгортранс" провел служебное расследование, сообщает в пятницу Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Департамент сообщает, что все троллейбусы ГУП "Мосгортранс" регулярно проходят технический контроль, находятся в исправном состоянии и абсолютно безопасны.

Как сообщает ведомство, в троллейбусном парке была проведена углубленная проверка технического состояния всего подвижною состава, работавшего на 77 маршруте, включая троллейбус № 2702, по сообщению СМИ, произошло ЧП.

"Электроизоляционные свойства троллейбусов в целом и комплектующих соответствовали норме. Бортовые приборы по контролю токов утечки, которыми оснащены все троллейбусы ГУП "Мосгортранс", были в исправном состоянии. Наличие токов утечки не выявлено", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Мосгортранс" провел опрос водителей, работавших 21 января на 77-м маршруте.

По их словам в этот день одна из двух женщин, вошедших в троллейбус №№ 2702 пожаловалась водителю на то, что е плохо с сердцем после удара тока. Водитель по инструкции вызвала "неотложку" и "техпомощь" и высадила пассажиров.

"В ожидании врачей "скорой помощи", женщины не проявляли беспокойства, от предложения работников 2-го троллейбусного парка по доставке пострадавшей в ближайшую больницу отказались. Прибывший врач "скорой помощи" не обнаружил у женщины признаков поражения электрическим током и сообщил, что по ее просьбе производит госпитализацию в 36 клиническую больницу для обследования", - сообщает Департамент транспорта Москвы.

Оперативная проверка троллейбуса № 2702, проведенная на месте прибывшими техническими специалистами 2-го троллейбусного парка, не выявила наличия утечки токов.

В общем, можно сделать вывод, что московские троллейбусы никогда не "дерутся" током, а некоторые СМИ иногда немножко врут.