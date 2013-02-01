Боярский: Игра с Ливерпулем покажет, в какой форме находится «Зенит»

14 февраля в Петербурге на стадионе «Петровский» футбольный клуб «Зенит» проведет свой первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против английского «Ливерпуля. Один из почетных болельщиков сине-бело-голубых, знаменитый актер Михаил Боярский, считает, что его любимой команде будет сложно одержать победу над англичанами.

«Я с огромным напряжением жду этого матча. Мне кажется, что именно эта игра покажет, на что способен «Зенит», и уже после нее можно будет давать какие-то прогнозы. Уж слишком большой был перерыв в играх, хотя я постоянно слежу за тем, что происходит в команде», - сообщил корреспонденту «АН-онлайн» Михаил Боярский.

Не удержался актер и от комплемента в сторону соперника Зенита».

«Ливерпуль - агрессивен и прекрасен в игре. Думаю, Зениту будет очень сложно, особенно если учесть особенности питерской погоды. Неизвестно, что мы увидим - футбол или водное поло.

Напомним, что с 1 февраля футбольный клуб «Зенит» начал свободную продажу билетов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против «Ливерпуля», который пройдет в Петербурге 14 февраля.

Минимальная стоимость одного места составляет 1 400 рублей, максимальная — 5 100 рублей. Владельцам абонементов «Чемпионат и Кубок России» при покупке в кассах «Петровского» предоставляется скидка в 50% на один билет.

Футбольный клуб «Зенит» убедительно просит болельщиков «Ливерпуля», не имеющих билетов на гостевой сектор, в целях обеспечения безопасности воздержаться от использования атрибутики и одежды с символикой английского клуба.