В Москве суды отпустят арестантов, забытых следствием

В Москве суды будут освобождать задержанных из-под стражи, если с ними не будут проводить следственные действия слишком долго. Об этом на расширенной коллегии столичной прокуратуры рассказала председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

Ранее прокурор столицы Сергей Куденеев пожаловался, что московские СИЗО переполнены на 5%.

Председатель Московского городского суда заявила на коллегии о том, что многие ходатайства о продлении сроков ареста были написаны под копирку, передает РБК. Ольга Егорова предупредила, что впредь такие ходатайства удовлетворяться не будут, а фигурантам уголовных дел будет избираться иная мера пресечения.