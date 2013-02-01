Действие сертификата Red Wings приостановлено

Росавиация приостанавливает действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Red Wings из-за многочисленных нарушений летной и технической эксплуатации. Решение вступает в силу с 4 февраля 2013 года и не связано с катастрофой самолета Ту-204 во Внукове 29 декабря.

В сообщении ведомства говорится, что компания Red Wings испытывает дефицит финансовых ресурсов для обеспечения текущей деятельности и находится в 3-й группе риска по финансово-экономическому состоянию, что не позволяет ей должным образом поддерживать высокий уровень безопасности полетов, предъявляемый воздушным законодательством к коммерческим авиакомпаниям.

В ведомстве пообещали, что пассажирам авиакомпании будет предоставлена возможность воспользоваться услугами других российских авиакомпаний для осуществления полета из пункта прилета в пункт первоначального вылета по билетам Red Wings до 20 марта 2013 года включительно. На официальном сайте авиакомпании сообщается, что в связи с приостановкой действия сертификата эксплуатанта перевозчик будет выполнять рейсы по расписанию до 21:00 3 февраля.

Кроме того, Росавиация рекомендует пассажирам Red Wings сдавать билеты в кассы приобретения: "Росавиация рекомендует пассажирам Red Wings сдавать билеты в кассы приобретения, представительства Транспортной клиринговой палаты (если билет напечатан на бланке ТКП), либо обращаться в суды РФ для взыскания их стоимости с авиакомпании".

В соцсети Twitter опубликовано сообщение перевозчика, в котором говорится, что билеты, купленные на сайте, а также в авиакассе в аэропорту Внуково, можно сдать через сайт Red Wings, а билеты, купленные в других агентствах, сдаются по месту приобретения.