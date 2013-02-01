Власти Дона пытаются не допустить голодовки шахтёров

Сегодня в городе Зверево состоялась встреча инициативной группы горожан с представителями правительства Ростовской области. На ней обсуждались причины, и возможные пути исправления сложившейся ситуации. Дело в том, что 5 февраля в Зверево должна была начаться массовая голодовка жителей города.

Делегация из области прибыла довольно внушительная не только по количеству, но и по занимаемым приехавшими чиновниками руководящим должностям: заместитель губернатора Ростовской области Александр Гребенщиков, руководитель Региональной службы по тарифам Олег Николаевский, заместитель председателя Законодательного собрания региона Евгений Шепелев. В Зверево также прибыли заместитель министра ЖКХ области, заместитель областного министра информационной политики и другие, как говорят в таких случаях, сопровождающие их лица.

На встречу, на которой присутствовал и мэр города Зверево Александр Чумаков, были приглашены бывшие шахтёры, а ныне пенсионеры Николай Чекмарёв, Василий Плющ, Николай Татауров и депутат городской Думы (также бывший шахтёр) Валерий Дьяконов.

Жители города приняли решение объявить голодовку в качестве акции протеста против завышенных тарифов на оплату услуг ЖКХ в городе, а также в связи с не предоставлением пайкового угля 62 пенсионерам-шахтёрам, вдовам шахтёров, инвалидам шахтёрского труда. На протяжении недавно завершившегося двухмесячного пикета и полугодового противостояния между горожанами и администрацией муниципалитета, мэрия так и не смогла урегулировать конфликт, и минимизировать, если и вовсе не ликвидировать причины, его породившие.

По словам членов инициативной группы, мэр города Александр Чумаков просто отказался с ними встречаться. Людям, чтобы добиться встречи с ним, пришлось проводить пикеты не только у себя в городе, но и в областном центре. В конце концов, ничего не добившись своими пикетами, бывшие шахтёры решили объявить бессрочную голодовку.

Местные шахтёры-пенсионеры протестуют уже несколько лет, требуя вернуть им пайковый уголь. Но воз, как говорится, и поныне там. После банкротства шахты «Обуховская» новый владелец снял с себя обязательства обеспечивать пайковым топливом или его денежным эквивалентом пенсионеров-горнодобытчиков и членов их семей.

Получается правовая коллизия. Собственник действует в рамках действующих сегодня законов. Решение проблемы город пытается найти на разных уровнях. Но пока в стране нет документа, который бы мог помочь зверевцам. Масла в общественный огонь подливают и высокие городские тарифы на услуги ЖКХ. Поэтому шахтёры-пенсионеры и просят провести тщательную проверку их расчётов, и дать официальное заключение о том, насколько обоснованы действующие сейчас городские тарифы на услуги ЖКХ.

Члены делегации правительства Ростовской области, выслушав представителей инициативной группы, сразу же приняли несколько важных решений. Так, по бесплатному пайковому углю для пенсионерам-шахтёрам и вдов погибших горнорабочих решено обратиться к собственнику компании, чтобы найти возможный компромисс. По вопросу обоснованности действующих тарифов на услуги ЖКХ руководитель Региональной службы по тарифам Олег Николаевский попросил несколько дней для более детального ознакомления со сложившейся ситуацией. И пообещал обязательно проинформировать горожан о результатах проведённой проверки. Вопросов на этой встрече было затронуто много, поэтому представителям инициативной группы предстоит всю следующую неделю ездить в областной центр.

Как сообщил «АН-онлайн» депутат городской Думы Зверево Валерий Дьяконов, после встречи с областными чиновниками инициативная группа приняла решение отложить начало голодовки на несколько дней. После этого будет принято окончательное решение – объявлять голодовку, или нет.