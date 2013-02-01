Михаил Боярский надеется повлиять на духовно-нравственный потенциал 1 канала

Знаменитый российский актер Михаил Боярский рассказал «АН-онлайн» почему согласился войти в совет директоров Первого канала. Напомним, что вчера премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдвижении кандидатов в качестве представителей от государства и независимых директоров в совет директоров ОАО «Первый канал».

«Я согласился на предложение войти в совет директоров Первого канала, потому что мне кажется, что я смогу повлиять на его духовно-нравственный потенциал. Мне будет очень приятно если смогу реально, чем-то помочь. Пока не могу сказать ни какой конкретики, потому что у нас еще не было ни одной встречи. Вот как только она произойдет, тогда станет ясно какие и у кого будут полномочия», - сообщил корреспонденту «АН-онлайн» Михаил Боярскй

Напомним, что в список кандидатов в независимые директора кроме Михаила Боярского, вошли пианист Денис Мацуев, гендиректор ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» Карен Шахназаров и певец Николай Расторгуев.