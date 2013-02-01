Кучерена в шоке от методов разборок «элит» в Челябинской области

- Проводят обыски в рамках дела о клевете!? Снимают на видео!? Берут подписки о неразглашении, а сами выкладывают это видео в интернет!?

- Вы что, террористы!? Почему такой отряд, вооруженный до зубов выезжает на обыск!?

- Да невозможен коллективный иск по делу о клевете!

- Как у адвоката можно проводить обыск???

- Страшные вещи вы говорите. Что там происходит вообще у вас!?

Этими и подобными недоуменными вопросами известный адвокат Анатолий Кучерена, модератор прошедшего в Общественной палате РФ Круглого стола «О сложившейся ситуации с институтами гражданского общества Челябинской области», переспрашивая выступающих, акцентировал для присутствующих наиболее одиозные моменты «противостояния элит».

Поводом для заседания Комиссии по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов Общественной палаты стала острая фаза противостояния губернатора и председателя областного суда в Челябинске. После того как в программе «Человек и закон» прозвучало, что председатель Челябинского областного суда Федор Вяткин якобы является участником преступного сообщества, судейское сообщество обратились с коллективным письмом к председателю Следственного комитета России с просьбой о защите своего председателя от клеветы. СК просьбе внял, и уголовное дело по клевете возбудил.

В рамках расследования этого дела СКР, при силовой поддержке ФСБ (т.н. маски –шоу), провел обыски:

В рабочем кабинете и дома у редактора южноуральского представительства газеты «Аргументы недели» Владимира Филичкина.

Дома, на работе в благотворительном фонде, и в помещениях Общественной Палаты у Вячеслава Скворцова, председателя Общественной Палаты Челябинской области.

В администрации Челябинска и кабинете (а потом и дома) первого вице-губернатора Олега Грачева.

В рабочем кабинете и дома у адвоката администрации Челябинска и советника губернатора по правовым вопросам Сергея Буйновского.

Во всех этих местах ФСБ и СКР, помимо личных досмотров (иногда и членов семей), проводили выемку документов и оргтехники. Впрочем, наибольшее оживление у присутствующих вызвала информация о «добыче» следователей дома у Вячеслава Скворцова – в целлофановый пакет была упакована записка со словами: «У Вяткина чрезвычайно низкий авторитет». Как рассказал Скворцов, уж очень понравилась ему эта фраза во время телефонного разговора и он её сразу записал. На память…

Но обо всем по порядку.

Темп дискуссии задал Анатолий Кучерена, Председатель Комиссии ОП по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов, попросив участников в своих выступлениях по возможности точно ответить на вопросы - в рамках какого уголовного дела проводились допросы, и по чьему заявлению оно было возбуждено:

- Если дело возбуждено по Статье УК 128.1 «Клевета», то на каком основании проводились обыски? Это недопустимо. И второе – уголовное дело по клевете заявляется по личному заявлению гражданина. Мне Вяткин говорил, что он лично не писал заявление. И это тоже недопустимо.

Валерий Шагиев, член ОП РФ, зампред Общественной палаты Челябинской области напомнил собравшимся, что к проблемам южноуральцев палата уже обращалась, рассматривая вопрос голодовки обманутых черными риэлторами жителей. А новый конфликт привлек ОП не тем, что идет борьба между ветвями власти – судебной и исполнительной, а тем, объект «операции» - институты гражданского общества.

«То, что происходит сегодня на Южном Урале и по телекартинке, и по сути напоминает режим контртеррористической операции – высказал свое мнение Шангиев. - Для чего это делается? В рамках региона - напугать, а в глобальном масштабе – дискредитировать институты гражданского общества. Нам за последние две недели дали четко понять: будете говорить что-то лишнее про определенных людей – к вам придут люди в бронежилетах и с автоматом. Будь вы председатель Общественной палаты, будь вы журналист, если вы адвокат и посмели их защищать – то и к вам придут люди в масках с оружием.

Обыски снимаются на видео, с фигурантов берется подписка о неразглашении, а видео при этом выкладывается в Интернет, где все эти подробности усиленно муссируются. Не силовые ведомства а пиар -агентства, специализирующиеся на черном пиаре, цель которого – запугать и опорочить

Нам говорят - все эти институты гражданского общества ничего не значат, и вы будете все наказаны.

У нас в Челябинске все знают, что за демонстративными акциями силовиков стоят три человека: два «авторитетных бизнесмена» и судья. И люди начинают думать: «Неужели эти люди настолько сильны, что у них на службе ФСБ и СК?» Это опасный прецедент для всей страны».

Вячеслав Скворцов председатель Общественной Палаты Челябинской области:

- За все время работы ОП, с 2005 года, учитывая количество обращений граждан, недовольных именно судебной властью области, мы постоянно анализировали работу облсуда, мониторили решения по спорным вопросам и подготовили уже 3 заключения. Кроме нас свои выводы о вопиющей работе облсуда делали гордума Челябинска и юридическая общественность Магнитогорска. Все это нашло отражение в наших заключениях. Все было отправлено президенту, в Верховный суд, Высшую квалификационную коллегию судей, наконец, сюда в ОП. Мы проинформировали высшие эшелоны власти о том, что гражданское общество недовольно работой облсуда

Самые кричащие вопросы были связаны с захватами имущества и престижных земельных участков с помощью решений судов. Мы проанализировали все эти решения и пришли к выводу, что суд способствовал этому захвату. Мы выявили десятки способов и механизмов, как суд узаконивал захваты престижных территорий.

Все это время мы приглашали облсуд на свои дискуссии – ни разу не пришли. С Вяткиным встретился однажды, но мне было сказано «о предвзятом мнении и нагнетании ситуации».

Как тут не нагнетать, когда официальные документы об имуществе семьи господина Вяткина превышают официальные доходы семьи в 1000 раз! А в ответ на наши официальные заявления проводятся обыски по делу о клевете.

Владимир Филичкин, эксперт ОП ЧО, правозащитник, журналист, редактор южноуральского представительства газеты «Аргументы недели»: «Понятие «Калининская семья» пошло от Калининского района города Челябинска. Существует с конца 80 годов и на данный момент объединяет высокопоставленных ФСБэшников, уголовников и судейских. Впервые плотно я с ними столкнулся в 2005 году когда выяснил, что в Челябинске строится более 300 крупных торгово-развлекательных центров без разрешений. Начиналось это строительство при прежнем мэре города Тарасове. Когда пришел Юревич, то попытался навести порядок. Но все обращения в прокуратуру и МВД были безуспешны. А сейчас эти объекты уже надо сдавать в эксплуатацию. И тогда врубается система, когда эти объекты узакониваются через судебные решения. ФСБ тоже сильно засветилось на контрабанде узловых деталей танков в страны третьего мира.

Что на самом деле происходит в Челябинской области? У данной проблемы два уровня. Первое – губернатор действительно пытается навести порядок и столкнулся с отчаянным сопротивлением баронов от прежней власти, которых поддерживает силовое крыло ФСБ и суд в лице Федора Вяткина. Он 24 года председатель облсуда и на всех ключевых постах давно уже поставил своих людей.

Зачем это Вяткину надо?

Потому что с уходом Вяткина, нужные авторитетным бизнесменам решения уже не будут так легко приниматься, и люди будут терять миллионы долларов, так как сейчас власть судебная подменяет власть исполнительную в городе и области. Второе. И это важнее. У населения Челябинской области острейшее чувство несправедливости по конкретным вынесенным судебным решениям. Я 15 лет занимаюсь этой проблематикой и могу так говорить».

Подведя предварительные итоги Круглого стола, Анатолий Кучерена отметил, что выводы, выслушав только одну сторону, делать рано. ОП обязательно в ближайшее время проведет еще одно заседание с участием всех заинтересованных лиц.

Кроме этого, при Комиссии ОП по безопасности граждан создадут специальную группу по мониторингу конфликтных ситуаций между различными ветвями власти в регионах. «Будет создана специальная группа от Общественной палаты, в которую войдут и члены комиссии ОП по безопасности граждан, и представители общественных палат в регионах, уполномоченные по правам человека в субъектах», - подчеркнул Анатолий Кучерена.

«Аргументы недели» будут следить за развитием событий в Челябинской области.