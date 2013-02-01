Бывшего вице-губернатора Кировской области Марию Гайдар вызвали на допрос в Следственный комитет России по так называемому «делу СПС», сообщил в Twitter член правления движения «Солидарность» Илья Яшин. «Вслед за Белых и Немцовым на допрос по делу о «партийной кассе СПС» в СК вызывают Марию Гайдар», - написал Яшин.

СК РФ подозревает оппозиционера Алексея Навального в хищении средств партии СПС. По версии следствия, в апреле 2007 года между партией «Союз правых сил» и компанией «Аллект», возглавляемой Навальным, был заключен договор на оказание рекламных услуг. В общей сложности от политической партии на расчетный счет компании «Аллект» поступило около 100 млн рублей, которые та перечисляла на счета фирм, большая часть из которых имела признаки лжепредприятий или так называемых «фирм-однодневок».

СК в пятницу сообщил, что губернатор Кировской области Никита Белых проходит по этому делу в качестве свидетеля, также как и по делу о махинациях с акциями ОАО «Уржумский спиртоводочный завод», на причастность к которым проверяется Навальный. На неделе Белых был допрошен по нему следствием.