В Москве отметят День Русского географического общества

В Москве завтра в Центральном доме художника на Крымском валу, в рамках Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" состоится День Русского географического общества. Об этом сообщает пресс-служба РГО.

Фестиваль "Золотая черепаха" - это крупнейшее в нашей стране эколого-просветительское мероприятие, символизирующее начало Года охраны окружающей среды в России. На этот раз Фестиваль является не только выставочной площадкой для работ лучших мировых фотографов и режиссеров, но и социальным форумом, посвященным бережному отношению к природе.

В ближайшую субботу хозяином этого форума станет Русское географическое общество – стратегический партнер Фестиваля.

На Фестивале состоится премьера ряда фильмов, снятых при поддержке Русского географического общества. Посетители познакомятся с самыми интересными проектами Общества. С гостями выставки встретятся ученые, исследователи, путешественники и фотографы Русского географического общества. Самым любопытным и активным зрителям будет предложено участие в различных конкурсах, где их ждут памятные подарки и призы.

Автор и ведущий научно-популярной программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук И. Затевахин впервые представит свой фильм «На краю земли Российской» из цикла «Экстремальная биология», снятый при грантовой поддержке Русского географического общества.

В мероприятиях примут участие четыре региональных отделения Русского географического общества: Московское областное, Хакасское, Краснодарское и Красноярское.

В рамках презентации Московского областного отделения для ценителей искусства фотографии состоится показ работ основоположника цветной фотографии в России, члена Императорского Русского географического общества Сергея Михайловича Прокудина-Горского.

Этот русский фотограф, химик (ученик Д.И. Менделеева), изобретатель, издатель и общественный деятель создал знаменитую на весь мир "Коллекцию достопримечательностей Российской Империи" и внес существенный вклад в развитие фотографии и кинематографии.

Принять участие в Дне Русского географического общества в ЦДХ по адресу: Крымский вал, 10 приглашаются все желающие.