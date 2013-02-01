В Москве принято решение об отмене с 6 февраля 2013 года режима выделенной полосы на Звенигородской эстакаде в направлении области (от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда).

Далее участок выделенной полосы. На проходящем по этому участку трассы автобусном маршруте № 850 пассажиропоток с начала 2012 года увеличился в два раза (до 10 000 человек в сутки) и имеет дальнейшую тенденцию к росту. При отмене режима выделенной полосы на данном участке время проезда пассажиров на автобусе увеличится с 5 до 6 минут.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщает, что эта отмена сделана "в целях улучшения условий движения как маршрутных транспортных средств, так и прочего транспорта".

Целесообразность ввода выделенных полос была определена с учётом усиления действующих и открытия новых маршрутов наземного городского транспорта.

Однако общественность высказывала свои предложения по эксплуатации данного участка. Департамент транспорта прислушался к данному мнению, дополнительно проанализировал предложения и провел мониторинг.

В результате установлено, что в районе Звенигородской эстакады в направлении области сложилась тяжелая обстановка. Поток транспорта, выезжающий с Третьего транспортного кольца на Звенигородское шоссе, перестраивается через выделенную полосу, вынуждая автобусы преодолевать образующийся затор, тем самым увеличивая время движения.

Департамент отмечает, что на других магистралях, в том числе и на Звенигородской эстакаде в сторону центра выделенные полосы позволяют значительно улучшить условия проезда пассажиров на общественном транспорте и обеспечить для них гарантированное время поездки.