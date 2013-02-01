Каждый четвертый россиянин считает действующих министров некомпетентными

Социологи фонда «Общественное мнение» выяснили, как сограждане оценивают работу министров в составе Правительства. По мнению 25% жителей страны, большинство нынешних министров не профессионально и некомпетентно, противоположного мнения придерживаются 35%.

В рамках опроса респондентов также просили ответить, о ком из перечисленных действующих министров они что-то знают или слышали. Первое место по популярности занял министр обороны Сергей Шойгу: о нем известно 90% респондентов, более половины опрошенных (68%) оценивают его работу положительно и 3% - отрицательно.

На втором месте по известности - министр иностранных дел Сергей Лавров, его знают 45% россиян, более трети опрошенных (34%) оценивают его работу положительно и лишь 3% отрицательно.

Четверть опрошенных (24%) «знают» министра спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко, 12% респондентов одобряют его деятельность и столько же не одобряют.

Четвертое место по популярности у россиян занял министр внутренних дел Владимир Колокольцев (16%), каждый десятый оценивает его работу положительно и 7% отрицательно.

Об остальных министрах большинству респондентов ничего неизвестно.

Треть опрошенных (31%) не следит за информацией о деятельности Правительства, половина россиян интересуются этой темой от случая к случаю.

В рамках опроса респондентов так же спросили от кого, по их мнению, зависит положение дел в их регионе. Сегодня большинство россиян(37%) отводит решающую роль в этом вопросе деятельности Президента России. Интересно, что с 2010 по 2013 год популярность такого ответа возросла более чем в два раза. Каждый четвертый россиянин сегодня считает ответственным за положение дел в своем регионе губернатора или президента республики; число тех, кто думает таким образом сократилось с 2010 года на 13%. Почти не изменилась доля респондентов, считающих, что развитие их региона определяется деятельностью муниципальной власти (12-16%).