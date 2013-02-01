В конкурсе новых схем метро Москвы победила студия Артемия Лебедева

В Москве подвели итоги голосования за новую схему метро. Как писали "АН" накануне на сайте Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы публичная процедура завершилась.

Набрав 38 485 голосов (52%), победил проект Студии Артемия Лебедева. Схема Ильи Бирмана получила 19 729 голосов (27%), схема дизайн-центра РИА-новости -15 874 (21%). Всего в конкурсе было 35 участников.

Голосование проходило с 22 по 31 января на сайте Департамента транспорта Москвы. Всего в нем приняло участие более 74 088 человек. Голосование было защищено от накруток верификацией по мобильному телефону: на введенный в специальное окно мобильный номер голосующего приходило смс с кодом, который необходимо было ввести на сайте, чтобы выбрать схему. Также в онлайн-режиме отслеживались накрутки и любые другие технические атаки на сайт.

Принципиальное отличие новой схемы метро - ее универсальность для всех типов пассажиров. Схемой метро пользуются самые разные люди, в том числе туристы, не владеющие русским языком, пассажиры с плохим зрением, люди с ограниченными возможностями. Поэтому информация на новой схеме, стилистика ее подачи, используемые графические приемы отвечают потребностям всех пассажиров.

На схеме появились новые элементы для улучшения планирования поездок: пересадочные узлы на внешний транспорт - железнодорожные вокзалы и станции пригородного сообщения, маршруты магистральных экспресс-автобусов, действующие перехватывающие парковки, маршруты автобусов и аэроэкспрессов для сообщения с аэропортами. Кроме этого на схеме появились контуры Москва реки и реки Яузы и перспективные линии и станции метрополитена, планируемые к открытию в течение 2013 года, а станции, приспособленные для людей с ограниченными возможностями, отмечены соответствующим знаком.

Победителю будут направлены комментарии от конкурсной комиссии по финальной доработке схемы. После этого схема будет размещена во всех вагонах и на платформах станций.

В дальнейшем, по условиям конкурса, победитель представит расширенный вариант базовой схемы для размещения в вестибюлях станций и схемы отдельной линии в вагонах. На "вестибюльной" схеме будут также указаны маршруты наземного общественного транспорта, соединяющие соседние линии метрополитена на периферии, пригородные ж/д-направления и станции, и другие элементы Московской транспортной системы.

Департамент транспорта сообщает, что пассажиров ожидают новшества: долгое время на схеме метрополитена располагались "Правила пользования метрополитеном", занимающие до 1/3 всей схемы. Теперь вместо правил пользования будет располагаться алфавитный список станций с их координатами на схеме - это позволит увеличить «читаемость» схемы и повысит удобство поиска станций для гостей столицы.

Правила пользования никуда не денутся и будут размещены в вагонах отдельно от схемы, подчеркивает Департамент транспорта.

Новая схема должна послужить "мостиком" к новой системе навигации на всех видах транспорта города, которую сейчас разрабатывает Правительство Москвы.