Козак: Вопрос о возврате зимнего времени будет решен в ближайшие дни

Вице-премьер Дмитрий Козак в пятницу сообщил журналистам, что решение вопроса - возвращать или нет зимнее время в России, в ближайшие дни примет российское правительство. Он уверен, что этот вопрос будет решен, поскольку других вариантов у правительства нет.

По словам вице-премьера, в российское правительство с вопросом о возврате зимнего времени обратился Международный олимпийский комитет. Суть этого обращения в том, что в стране до сих пор идут обсуждения временного вопроса. В МОК просят закончить эти дискуссии и принять, наконец, решение. В комитете пояснили, что решение со временем "прежде всего, связано с интересом телевещателей. Они заинтересованы в том, чтобы знать заранее, в какое время будут трансляции", - пояснил Дмитрий Козак.