Полиция хочет получить законное право тестировать пешеходов на трезвость

Поправки в Административный кодекс, которые позволяют полицейским проверять на алкотестере пешеходов, предлагается законопректом, рожденным в недрах МВД. Это нужно для того, чтобы привести нормативную базу в соответствие с законом.

Проект документа, разработанного в ведомстве, опубликован на сайте "Российской газеты".

Так, в Административном кодексе есть статья, согласно которой за появление в общественных местах в пьяном виде грозит штраф до 500 рублей или арест на 15 суток. Поправки об алкотестере дадут полицейским способ фиксировать пьяное состояние у пешеходов. Результаты такой проверки также могут стать отягчающим обстоятельством при вынесении наказания за другие преступления.



Идея проверять пешеходов у полиции появилась еще несколько лет назад. Сейчас проект готов и его отправили на антикоррупционную экспертизу.