Кировский губернатор Никита Белых побывал на допросе в СК

Губернатор Кировской области Никита Белых в пятницу побывал на втором допросе Следственном Комитете. Сегодня чиновника вызывали в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении денег партии СПС, выделенных на рекламную компанию в 2007 году, рассказал официальный представитель СКР Владимир Маркин.



"АН" писали, что 24 декабря в Следственном комитете было возбуждено дело по факту хищения компанией "Аллект", принадлежавшей Алексею Навальному, денежных средств партии "Союз правых сил". По версии следствия, по договору на оказание рекламных услуг компания получила около 100 миллионов рублей и перечисляла деньги на счета фирм, "большая часть из которых имела признаки так называемых "фирм-однодневок". Навальный обвинения отрицает.



Напомним, несколько дней назад Белых допрашивали по делу о махинациях с акциями "Уржумского Спиртоводочного завода".