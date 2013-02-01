Доходами соцсетей в Интернете заинтересовались антимонопольщики

Федеральная антимонопольная служба проверит социальные сети. Об в пятницу рассказал начальник отдела информационной безопасности ФАС Алексей Луцкий. По его словам, антимонопольщики планируют выяснить, какое число пользователей зарегистрировано в соцсетях.

Ведомство также проанализирует количество платных и бесплатных сервисов, чтобы понять, сколько зарабатывают соцсети и какой процент дохода приходится на деньги от рекламы.



При этом Луцкий подчеркнул, пишет сегодня "РГ", что исследование не связано с какими-либо претензиями. По его словам, ведомство хочет составить представление о том, как функционирует рынок соцсетей и как его можно регулировать.