Владимир Абрамов о Сталинграде: Хватит издеваться над городом

Писатель, юрист-государствовед Владимир Абрамов выступил против того, чтобы вернуть Волгограду его прежнее название – Сталинград. «Бедный город. Гитлер хотел его переименовать, теперь Рогозин, - отметил в разговоре с «АН-Онлайн» Абрамов. - Я считаю, что Волгоград – это название, которое испытано временем. Хватит уже над этим городом и над его названием издеваться. Нужно уже оставить этот вопрос в покое. Может быть, даже в Конституции закрепить, что название этого города решается только по решению референдума его жителей. А так, это все политические спекуляции и все».

Ранее в пятницу вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил у себя в микроблоге, что не против переименования Волгограда в Сталинград. «Никогда не скрывал своего однозначно положительного к этому отношения, в том числе с экономико-инвестиционной точки зрения», - подчеркнул он.

Вечером в пятницу президент Владимир Путин организует торжественный прием в Кремле по случаю 70-летнего юбилея освобождения Сталинграда от немецких войск.