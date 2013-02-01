Следствие допросит Гозмана и Немцова в рамках дела о мошенничестве
1 февраля 2013, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество
1 февраля 2013, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны
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