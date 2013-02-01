Следствие допросит Гозмана и Немцова в рамках дела о мошенничестве

Губернатор Кировской области Никита Белых допрошен в пятницу в рамках уголовного дела о хищении денежных средств политической партии "Союз Правых Сил", следствие планирует допросить Леонида Гозмана и Бориса Немцова.

Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество",

Следствие считает, что апреле 2007 года между политической партией и компанией "Аллект" был заключен договор на оказание рекламных услуг, от политической партии на расчетный счет компании по договору поступило около 100 миллионов рублей. Возглавляемая А. Навальным компания "Аллект" перечисляла полученные денежные средства на счета фирм, большая часть из которых имела признаки лжепредприятий или так называемых фирм-однодневок. При этом документы, подтверждающие выполнение условий договора, отсутствовали.

Допрос Никиты Белых состоялся, в ближайшее время следствие планирует допрос президента Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонида Гозмана и члена бюро федерального политического совета объединенного демократического движения "Солидарность" Бориса Немцова.