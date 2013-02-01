Задержан бывший замглавы администрации Приморского района Санкт-Петербурга
1 февраля 2013, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество
1 февраля 2013, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
//Политика
//Политика
//Здоровье
//Культура
Стало известно, когда и где пройдет прощание с актером Александром Числовым
//Новости партнеров
//Политика
Трамп планирует принять приглашение Меркель посетить Германию
//Общество
Жертвы квестов. Депутаты предлагают обязательную страховку для участников игры и экспертизу на безопасность
"На четвертом остановлюсь", Ким Кардашьян заявила, что у нее больше не будет детей
Жерар Депардье сыграет роль Брежнева. "Надеемся, это будет комедией", смеются в Сети
//Здоровье
Сколько ещё детей должно умереть, пока Минздрав всё же привезёт лекарство?
//Общество
//Общество
Эксперт: российские космонавты могут лишиться госнаград за полёты на кораблях США
//В мире
//Политика
Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины о мире в Донбассе
Волочкова заявила, что пришла в "совершенную" форму и показала фото
Восьмимесячного ребенка госпитализировали в Москве после нападения собаки
//Культура
Латвийская группа «Radio trio»: Хотим лучше научиться говорить по-русски
//Общество
Учения по военно-политической работе и специальным видам обеспечения прошли в Оренбурге
//В мире
Премьер-министр Великобритании заявил, что планировал стать рок-звездой
//Культура
Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников
//В мире
В Госдуме оценили приглашение Кремлем Зеленского на парад Победы в Москве
//Общество
Под Псковом кандидата от "Яблока" сняли с выборов из-за отсутствия в агитационном ролике имени автора музыки
Жительницу Сочи обвиняют в убийстве маленького сына по неосторожности
В Москве неизвестные похитили 140 миллионов рублей из обменника
//В мире
В Словакии задержан гражданин Украины, перелетевший через границу на дельтаплане
Все авторы >>