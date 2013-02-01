СКР: Задержан бывший замглавы администрации Приморского района Санкт-Петербурга в рамках уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), также задержан ряд подозреваемых.

По данным Следственного Комитета, среди задержанных - бывший заместитель главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга Василий Степушкин, начальник отдела благоустройства администрации Приморского района Санкт-Петербурга Владимир Разуленко.

Также задержан инженер технического надзора «Службы заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Сергей Карстен и представитель компании-подрядчика Дмитрий Шилов. Следствие, как ожидается, будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанных.

Ранее следствие установило, что администрацией Приморского района Санкт-Петербурга был заключен государственный контракт с коммерческой организацией по ликвидации несанкционированных свалок на территории района с созданием зон экологического благополучия в 2012 году на сумму 300 млн. рублей. В качестве оплаты за выполненные работы коммерческой организации администрацией района было перечислено более 270 млн. рублей.

Как полагает следствие, часть работ, указанных в локальной смете на стоимость более 174 млн. рублей фактически проведена не была.

В рамках дела проведено 16 обысков, в том числе в администрации Приморского района Санкт-Петербурга