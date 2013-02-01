Минфин назвал параметры нового налога на недвижимость

Минфин в четверг обнародовал основные параметры готовящегося им законопроекта о новом налоге на недвижимость физлиц, который будет вводиться местными властями в 2014-2018 годах и станет взиматься с кадастровой, то есть с близкой к рыночной, цене жилья.

Как обещает Минфин, при кадастровой стоимости принадлежащей физическому лицу недвижимости до 300 млн руб. ставка налога не будет превышать 0,1% для жилья, 0,5% - для иных зданий, 0,3% - для земель сельхозназначения, занятых жилищным фондом, для дачных и приусадебных участков, 1,5% - для прочих земель.

Без учета возможных послаблений по налогу со стороны местных властей нагрузка на граждан может вырасти почти в три раза, пишет в пятницу "КоммерсантЪ". "АН" писали, что по предварительным расчетам ФНС в некоторых регионах для отдельных категорий граждан налоги за жилье могут вырасти в 40 раз.

О намерении предоставить регионам с 2014 года право перейти к налогообложению недвижимого имущества, исходя из его кадастровой, а не инвентаризационной стоимости, в четверг на расширенном заседании правительства РФ сообщил премьер Дмитрий Медведев. Чтобы это произошло, Госдума должна принять новую главу Налогового кодекса — она будет носить рамочный характер и определит основные параметры налога. Напомним, что новый платеж заменит ныне уплачиваемые гражданами налоги на имущество и на землю.