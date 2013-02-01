Сотрудник МВД Татарстана проиграл суд о защите своей чести

Организатор акции в Казани против произвола полиции выиграл суд о защите чести у сотрудника МВД Татарстана с помощью экспертизы, проведенной профессором социологии Александром Салагаевым. Об этом «АН-онлайн» сообщил сегодня руководитель пресс-службы Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов.

Суть претензии сотрудника взвода отдела полиции «Вишневский» УМВД России по Казани заключалась в том, что он узнал свое изображение на плакате, под которым стояла подпись «На фото в фиолетовой форме особо опасный действующий член ОПГ ППС при МВД РТ. Данная личность агрессивная и неадекватная». Истец обнаружил плакат 26 августа 2012 года на центральной улице Казани в ходе согласованной с властями акции «Против произвола и беспредела сотрудников полиции Казани», которую организовал и провел гражданский активист Сергей Овинников.

Сотрудник полиции потребовал от организатора акции публичного опровержения, извинений и компенсации морального вреда в 100 тысяч рублей.

Сегодня Б. Мухамеджанов сообщил что, по инициативе Казанского правозащитного центра, куда за юридической помощью обратился гражданский активист, заведующий кафедрой социальной и политической конфликтологии Казанского государственного технологического университета, доктор социологических наук, профессор Александр Салагаев провел экспертизу плаката. Специалист подчеркнул, что на фотографии не указана фамилия и звание полицейского. По мнению А. Салагаева, авторы плаката указывают на явление, которое существует в российской полиции и освещается в СМИ. В суде сержант полиции не представил никаких доказательств того, что именно Овинников являлся автором и установщиком плаката. Заволжский райсуд Ульяновска (по месту регистрации С. Овинникова) отказал полицейскому в удовлетворении иска к гражданскому активисту.