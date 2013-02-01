В ДТП попал служебный автомобиль Дмитрия Рогозина

Автомобиль с номером A005МР попал в ДТП в Москве, "Синие ведерки" сообщают, что авария предположительно, произошла со служебной машиной вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина.

ДТП произошло накануне, в четверг, на Ленинском проспекте в 16.40, автомобиль Администрации Президента следовал из области в центр без главного пассажира и без включенных спецсигналов. Сообщается, что в иномарку въехала легковушка, водитель которой нарушила правила дорожного движения.

Информация об аварии подтверждена Дмитрием Рогозиным, в ДТП никто не пострадал, передают Интернет-СМИ.