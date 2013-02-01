Андрей Максимов о Сталинграде: Называть город именем тирана нельзя

Писатель, режиссер, популярный телеведущий Андрей Максимов категорически не согласен с мнением Д. Рогозина, который поддержал идею переименовать Волгоград в Сталинград.

«Поскольку имя Сталина ассоциируется у подавляющего большинства людей с репрессиями. А самое главное – оно ассоциируется у людей с тем, что Сталин был руководителем, который приучил русский народ к тому, что не «государство для человека», а «человек для государства», - подчеркнул эксперт. А. Максимов заключил, что «называть город именем тирана нельзя».

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил у себя в «Твиттере», что не против переименования Волгограда в Сталинград. «Никогда не скрывал своего однозначно положительного к этому отношения, в том числе с экономико-инвестиционной точки зрения», - подчеркнул он.