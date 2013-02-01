В продажу поступили билеты на Универсиаду 2013 в Казани

Сегодня началась официальная продажа билетов на XXVII Всемирную летнюю Универсиаду в Казани. Об этом «АН-онлайн» сообщила представитель национального билетного оператора «Кассир.ру» в Казани Елена Сацюк.

Желающие уже сегодня могут приобрести билеты на спортивные соревнования по водному поло, хоккею на траве и футболу. Тем, кто хочет попасть на церемонии открытия и закрытия Универсиады 2013 года компания предоставляет пока только ваучеры. Е. Стацюк пояснила, что билеты на эти мероприятия будут реализовываться только после открытия стадиона, где их планируют провести. «Это будет приблизительно в марте-апреле», - добавила собеседница «АН-онлайн».

По информации департамента медиа АНО «Исполнительная дирекция «Казань-2013» стоимость билетов на торжественные церемонии будет варьироваться от 750 до 6 тысяч рублей. Желающие смогут также воспользоваться пакетными предложениями, а могут приобрести билеты на отдельные виды соревнований. Всего планируется продать 1 млн. 260 тысяч билетов во всем мире.