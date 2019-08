«Лучник» внес свой вклад в развитие диалога России и США

Вторая церемония награждения премией «Серебряный Лучник» - США, состоявшаяся в Национальном пресс-клубе США (Вашингтон), собрала гостей из разных городов Америки: Нью-Йорка, Чикаго, Далласа, Хьюстона, Сиэтла, Филадельфии, Вашингтона. Событием стал приезд участников из Санкт-Петербурга и Москвы.

Стартовавший год назад конкурс объявил главной целью развитие российско-американских отношений на основе деловых, культурных и межличностных коммуникаций. Примеры успешных практик, которые представил «Серебряный Лучник» - США, подтверждают возможность эффективного взаимодействия в самых разных направлениях. В конкурсе приняли участие 20 проектов в пяти номинациях: «Культура», «Наука и образование», «Бизнес, технологии, инновации», «Средства коммуникации», «Благотворительность». Лауреата в номинации «Персона» выбрали на основе предложений экспертов, членов Консультативного совета и Жюри.

«Мы нацелены на то, чтобы найти и представить примеры успешного делового партнерства, образовательные и культурные программы, благотворительные проекты, развивающиеся средства коммуникации - все, что имеет высокую гуманитарную значимость и способствует интеграции России в мировое коммуникационное пространство, - отметила в своем приветствии и.о. Главы представительства «Серебряный Лучник» - США, исполнительный директор Надежда Явдолюк.

«Я уверена, что традиция проведения в США таких конкурсов как «Серебряный Лучник» внесет свой вклад в развитие диалога между Россией и Америкой», - сказала Катя Пруетт, директор по коммуникациям компании «Severstal North America», вступившей в проект в качестве Официального партнера церемонии награждения.

На церемонии присутствовали советник-посланник России в США О.Н.Бурмистров; торговый представитель России в США Р.М.Досмухамедов; Ю.А.Зайцев, представитель Россотрудничества в США; Derek Norberg, Council President and Executive Director Russian American Pacific Partnership и др.

В номинации «Культура» безусловным лидером стал фестиваль «Музыкальный Олимп», содействующий развитию академического музыкального искусства, собирающий по всему миру талантливых молодых музыкантов и оказывающий им помощь в профессиональной реализации. Ежегодно Фонд проводит благотворительный бал в Санкт-Петербурге и концерты-презентации с участием наиболее ярких музыкантов в «Карнеги-холле» в Нью-Йорке. Премию «за установление диалога посредством музыки» получила президент Фонда Ирина Никитина. Премию вручал Юрий Зайцев, глава Русского культурного центра и представитель Россотрудничества в США.

В номинации « Средства коммуникации» премия «вне времени и вне конкуренции» была вручена «Новому журналу», отметившему свое 70-летие в 2012 году. Авторами журнала были нобелевские лауреаты Иван Бунин, Александр Солженицын, Иосиф Бродский. На страницах журнала впервые были напечатаны «Колымские рассказы» Шаламова, главы «Доктора Живаго» Пастернака. Новый журнал является интеллектуальным центром Русского Зарубежья, рассылается в 32 страны, университетские библиотеки и Русские центры. Журнал публикует современную прозу и поэзию русской диаспоры, исследования по русской культуре, инициирует изучение в университетах США русского наследия. Премию «за развитие русской культуры внутри диаспоры в контексте мировой литературы» получила главный редактор «Нового журнала» Марина Адамович. Вручал премию - Кирилл Елизаров, медиа-менеджер, основатель DIN Forums Network, лауреат Национальной премии «Серебряный Лучник» 2010г.

В номинации «Наука и образование» внимание экспертов сразу привлек научный эксперимент интернациональной группы ученых, подтвердивший приоритет Михаила Ломоносова в открытии атмосферы Венеры. По результатам наблюдений, которые провели ученые России и США, они пришли к выводу, что телескоп Ломоносова и экспериментальные методы, которые он использовал в 1761 году, были полностью адекватны задаче обнаружения атмосферы Венеры. Участники научной группы опубликовали большое число статей, знакомящие широкую общественность с великим открытием русского ученого. На церемонии присутствовал член интернациональной научной группы Владимир Шильцев, Директор Accelerator Physics Center, Чикаго. Вручали награду Ольга Зацепина, президент Фонда русского языка и культуры, лауреат премии «Серебряный Лучник» - США 2012 г.

В номинации «Бизнес, технологии, инновации» решение было принято в пользу компании «Оnexim Sports and Entertainment», которая присоединилась к амбициозному девелоперскому проекту и обеспечила строительство грандиозной спортивной арены «Барклайс-Центр» в Бруклине. При участии Агентства «Михайлов и Партнеры. Стратегические коммуникации» была обеспечена pr-поддержка переезду баскетбольной команды NBA, владельцем которой стал Михаил Прохоров, в Бруклин. Одной из главных целей этого приобретения стало создание для наших баскетболистов возможности перехода на новый уровень, доступ к современным технологиям спортивного менеджмента и работы с молодыми баскетбольными талантами. На церемонии присутствовали президент «Оnexim Sports and Entertainment» Ирина Павлова и директор по международным проектам Агентства «Михайлов и Партнеры. Стратегические коммуникации» Эллен Пинчук. Премию «за вклад в развитие спорта и американо-российских отношений» вручал Derek Norberg Council President and Executive Director Russian American Pacific Partnership.

В номинации «Благотворительность» удостоены наград два проекта, обративших на себя особое внимание экспертов.

Главная награда вручена Группе «РЕНОВА» «за бережное отношение к историческому наследию, реконструкцию парка ФОРТ РОСС в Калифорнии и проведение уникальной международной программы празднования 200-летнего юбилея, включающей фестивали русской культуры, научные конференции и образовательные экскурсии». Статуэтку «Серебряного Лучника" получил заместитель директора по стратегическим коммуникациям группы «РЕНОВА» Александр Петров. Премию вручал советник-посланник Российской Федерации в США Олег Николаевич Бурмистров.

Диплом «за объединение усилий россиян, живущих за границей, для спасения жизней пациентов, ожидающих пересадки костного мозга» был вручен президенту Марине Куано. Награду вручал Борис Виноградский, председатель Совета директоров Русской американской медицинской ассоциации, лауреат премии «Серебряный Лучник» - США 2012 года.

В номинации «ПЕРСОНА» выдвижение состоялось по инициативе Консультативного совета и Жюри. В принятии решения принимали участие представители компаний «Северсталь», РИА Новости, Фонда «СКОЛКОВО», NordStream AG, «ЛУКОЙЛ Оверсиз», «РОСГОССТРАХ», Transkore Group Inc., Центра развития общественных связей МГУ им. Ломоносова, Russia Beyond the Headlines. Из нескольких кандидатур, среди которых были известный спортсмен, дирижер, предприниматель, дизайнер и поэт, эксперты отдали предпочтение торговому представителю России в США Ринату Мингалиевичу Досмухамедову.

« Историю делают люди. И от того, как эти люди работают, какой мир они создают вокруг себя, как взаимодействуют с социумом, как строят работу в мире общественных связей, зависит развитие истории международных отношений государств, - отметил член Консультативного совета Евгений Абов, руководитель международного проекта «Российской газеты» Russia Beyond the Headlines.

Премия была вручена «за вклад в продвижение интересов России, формирование атмосферы доверия и новой системы ценностей в сфере российско-американских торгово-экономических отношений, основанных на активах «мягкой силы», на всеобъемлющих и перспективных целях в области развития экономического сотрудничества, имеющих равную ценность и взаимную выгоду для России и США».

Конкурс «Серебряный Лучник» - США 2012 успешно завершен!

Новый старт назначен на 15 сентября 2013 года.

Исполнительная дирекция

Справка

Премия «Серебряный Лучник» - США впервые вручалась в 2012 году в Посольстве Российской Федерации в США, г. Вашингтон.

Премия «Серебряный Лучник» - США нацелена на поиск примеров успешного делового сотрудничества между Россией и США, укрепление связей с соотечественниками, поддержку культурных и образовательных проектов, сохранение исторического наследия. Организаторы готовы поддержать инициативы государственных и частных компаний, профессиональных сообществ и ассоциаций, деловых общественных объединений, которые своей деятельностью оказывают значительное влияние на деловую среду, на улучшение инвестиционного климата, создают инновационный потенциал, формируют положительный имидж России.

Премия «Серебряный Лучник» - США предназначена для тех, кто целеустремленно совершенствуется, обогащает свою практику новыми компетенциями, осваивает новые технологии и своей деятельностью помогает интеграции России в мировое коммуникационное пространство.

Премия в номинации «Персона» вручается за личный вклад в развитие двусторонних отношений Россия - США. В Экспертный совет конкурса входят представители деловых кругов и профессионального сообщества.

ПАРТНЕРЫ:

Генеральный партнер - Банк «ТРАСТ»

Официальный Партнер церемонии - компания «Северсталь»

Генеральный информационный Партнер - Российское Агентство международной информации «РИА Новости»

Информационные партнеры: Международный проект «Российской газеты» «Russia Beyond The Headlines», RU.LIST; Журналы «За рубежом», «Чайка», «Контакт»; газеты «Новости Филадельфии», «Запад-Восток». Поддержка: Российско-Американская Торговая Палата в США, Американская Ассоциация Русских Женщин.