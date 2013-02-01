Вице-премьер Рогозин поддержал идею вернуть Волгограду имя Сталинград

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин поддержал идею лидера КПРФ Геннадия Зюганова, озвученную им на круглом столе, посвященном 70-летию Сталинградской битвы, вернуть городу-герою Волгограду прежнее имя - Сталинград.

Накануне в администрацию президента Владимира Путина было передано 50 тыс. подписей, собранных в поддержку переименования Волгограда в Сталинград на "постоянной основе". В ближайшее время в администрацию президента попадут соответствующие списки из других регионов страны.

В то же время, согласно опросам, большая часть россиян (60%) против возвращения Волгограду прежнего наименования.

"Никогда не скрывал своего однозначно положительного к этому отношения, в том числе с экономико-инвестиционной точки зрения", — написал он в Twitter.

"Сегодня вечером с торжественного приема в Кремле начнутся юбилейные мероприятия Сталинград-1943-2013", — добавил он, передает РоБалт.

Один из пользователей социальной сети попросил Рогозина "в эти праздничные дни поддержать хэштег "Сталинград70"". Вице-премьер ответил, что с удовольствием поддержит акцию.

Так или иначе, наименование "город-герой Сталинград" уже получит официальное обращение в Волгограде при проведении мероприятий, связанных с героической историей города по решению Волгоградской городской думы, принятому в минувшую среду.

Так именовать город можно будет в праздничные дни: 2 февраля – в день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 9 мая – в День Победы, 22 июня – в День памяти и скорби, 2 сентября – в День окончания Второй мировой войны, 23 августа – в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда немецко-фашистской авиацией и 19 ноября – в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.