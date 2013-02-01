Испытания ракеты-носителя "Зенит" закончились неудачей, ракета, запущенная с плавучего космодрома в Тихом океане по программе "Морской старт", изначально пошла не по заданной траектории и упала в океан.

Источник в ракетно-космической отрасли уточнил, что авария с ракетой-носителей произошла на первой ступени.

Экспресс-анализ телеметрической информации аварийного пуска ракеты-носителя "Зенит" по программе "Морской старт" будет проведен на ПО "Энергомаш", передают Интернет-СМИ.