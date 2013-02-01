В Псковской области установлен День памяти погибших военнослужащих

В Псковской области в память о военнослужащих 6-ой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-ой воздушно-десантной дивизии, 2-ой отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга, установлена новая региональная памятная дата. Соответствующий закон приняли региональные парламентарии. Начиная с 2013 года, новой памятной датой станет 1 марта

Согласно принятому закону, в день памяти должны проводиться торжественные мероприятия, организуемые органами государственной власти.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом. Они предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено звание героя России, 69 солдат и офицеров награждены "Орденами мужества", 63 из них — посмертно. В память о псковских десантниках у центрального КПП псковской дивизии возведен мемориал в виде раскрытого купола парашюта. В городе Грозный в честь 84 героев-десантников названа улица и открыт мемориальный комплекс, на мраморной доске которого высечены имена всех погибших в неравном бою с боевиками.

21 февраля 2000 года в Чечне в районе села Харсеной в одном бою погибли три группы разведчиков армейского спецназа – 25 человек. Гибель разведчиков 2-ой бригады под Харсеноем не была объявлена обществу, не окружалась ореолом подвига, а дань памяти ограничилась скромным некрологом и вручением посмертных наград близким спустя полгода после гибели спецназовцев.