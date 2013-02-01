Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днём интронизации, сообщает сегодня, 1-го февраля, пресс-служба главы государства, в поздравительной телеграмме Путин отметил подвижническую деятельность Патриарха и его непререкаемый авторитет.

«Неустанная подвижническая деятельность, преданное служение Отечеству и народу снискали Вам непререкаемый авторитет. Благодаря Вашим усилиям, плодотворный диалог Церкви и государства наполнился новым содержанием. Русская православная церковь активно участвует в решении масштабных, востребованных временем социальных, просветительских задач, многое делает для защиты семьи, материнства и детства, воспитания подрастающего поколения, укрепления в обществе непреходящих духовно-нравственных ценностей», - говорится, в частности, в поздравлении Путина.