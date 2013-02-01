Бывший судья Евгений Махно может восстановиться в должности, сдав экзамен

Бывший судья Евгений Махно, уснувший в ходе рассмотрения уголовного дела, может восстановиться в должности, сдав квалификационный экзамен, так как квалификационная коллегия лишила его полномочий судья по его же заявлению. Видеозапись, где видно, что в ходе рассмотрения уголовного дела федеральный судья Евгений Махно задремал, было выложено в Интернет.

Полномочия федерального судьи Евгения Махно прекратятся 4 февраля.