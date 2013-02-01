Никиту Белых допросят по делу Навального

Следственный комитет Рф в ближайшие дни допросит губернатора Кировской области Никиту Белых, который проходит по делу в качестве свидетеля по делу Алексея Навального.

Речь идет о мошенничестве на 100 миллионов рублей, которые партия "Союз правых сил" выделила в 2007 году на рекламную кампанию фирме члена Координационного совета оппозиции Алексея Навального, пишут "Известия".

24 декабря СКР возбудил уголовное дело по факту хищения денег у партии "Союз правых сил" в 2007 году. Следователи подозревают в мошенничестве Алексея Навального, которому тогда принадлежала компания "Аллект". Это дело выделено из уголовного производства о хищении средств компании "Кировлес".