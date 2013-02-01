В кабинеты чиновников Приморского района Петербурга нагрянули ФСБшники

В администрации Приморского района Петербурга проходят обыски. Информацию об этом РБК подтвердили в Управлении Следственного комитета РФ по Северо-Западному федеральному округу. Обыски проводят полицейские и сотрудники ФСБ,сообщает сайт «Городовой».



По данным СМИ, помимо администрации обыски проходят и в квартирах ряда чиновников. Так, полиция утром 31 января нагрянула в дом главы администрации Вячеслава Чазова, а позже приехала к его помощнику и бывшему заместителю Василию Степушкину.



В пресс-службе Следственного комитета РФ уточнили, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Речь идет о госконтракте, который заключила администрация Приморского района Санкт-Петербурга с коммерческой организацией по ликвидации несанкционированных свалок на территории района с созданием зон экологического благополучия на сумму 300 млн руб.



В качестве оплаты за выполненные работы фирме было перечислено более 270 млн руб. Но, как полагает следствие, часть работ, указанных в локальной смете на 174 млн , фактически проведена не была.