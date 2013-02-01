Почта России доставит ветеранам Сталинградской битвы письма школьников

2 февраля 2013 г. в Парке Сокольники состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 70-летию со дня победы Советских войск в Сталинградской битве, откроет праздничную программу для ветеранов Сталинградской битвы и гостей парка духовой оркестр и выступление детского хора с песней о Сталинграде.

Главным событием в рамках праздничных мероприятий станет акция «928 писем»:московские школьники напишут личные поздравительные письма 928 участникам Сталинградской битвы, которые сейчас проживают в Волгограде, опустят их в специально установленный почтовый ящик, а Почта России обеспечит их доставку адресатам.

В рамках мероприятия состоится также открытие 7-метровой инсталляции «Родина-мать зовет!», прообразом которой стал памятник с одноименным названием, установленный павшим под Сталинградом бойцам на Мамаевом кургане в Волгограде.

В программе примут участие Заслуженные артисты РФ, а также пройдет тематический флешмоб с торжественным запуском 1000 воздушных шаров в честь Победы.