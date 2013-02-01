Рудковская: Евгений Плющенко перенёс операцию и чувствует себя хорошо

Фигурист Евгений Плющенко перенес хирургическое вмешательство, Плющенко, как сообщила в Твиттере его супруга Яна Рудковская, заменили межпозвоночный диск на пластиковый, спортсмен чувствует себя хорошо.

"Только что говорила с Женей,он чувствует себя нормально,операция прошла хорошо,завтра утром вылетаю к нему,всем передает привет!)", - написала Рудковская в Твиттере.

Утром в пятницу Яна Рудковская вылетела в Тель-Авив к супругу Евгению Плющенко.