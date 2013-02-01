Прекращены полномочия федерального судьи, уснувшего во время заседания

Прекращены полномочия 29-летнего федерального судьи Евгения Махно, уснувшего во время заседания, в пятницу это решение вынесено в Благовещенске на внештатном заседанием квалификационной коллегии судей Амурской области.

"Виновник" заседания - судья Евгений Махно - на квалификационной коллегии судей не присутствовал.

Ранее Махно подал личное заявление в коллегию, с просьбой прекратить его полномочия, с 4 февраля решением квалификационной коллегии полномочия Махно прекратятся.

Региональные СМИ отмечают, что из-за отсутствия стажа судья не сможет получать пенсию, но снова быть судьёй Махно может, так как полномочия сняты по его желанию. Евгений Махно рассматривал уголовные дела.