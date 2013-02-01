Торговлю на рынках Астрахани приобщают к цивилизации, в частности, на Больших Исадах началась ликвидация несанкционированной торговли, объекты незаконной торговли будут демонтированы в ближайшие сроки.

С 1 января 2013 года запрещена торговля одеждой, стройматериалами, запасными частями – всем, кроме сельхозпродукции — из палаток, контейнеров и с лотков, при этом самые многочисленные случаи нарушения федерального закона зафиксированы на рынке Большие Исады, сообщает сайт администрации Астрахани.

В ходе рейдов по городским рынкам глава города Михаил Столяров отметил, что среди астраханских предпринимателей достаточно незаконопослушных граждан. Однако, как отметили в администрации мэра Астрахани, во время обхода рынка АЦКК Михаил Столяров поблагодарил руководство и его работников за добросовестность, так как практически весь рынок работает в рамках закона.

«Мы будем продолжать борьбу с незаконной торговлей - рассказал мэр Астрахани Михаил Столяров. - Если люди хотят иметь свой бизнес, они должны платить налоги и содержать торговые точки в нормальном санитарном состоянии, а продукция, которой торгуют, должна иметь хорошее качество. Потому что, прежде всего, они работают для людей».