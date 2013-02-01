Телеведущая Ксения Собчак отправилась в Ташкент, как следует из ее блога в Твиттере, проводить мастеркласс, немногим ранее Ксения Собчак прокомментировала новость, что её имя названо в топе красавиц Москвы.

"Оказывается я в топе красавиц москвы...какая наглая ложь:))))))" - написала Ксения Собчак (орфография автора сохранена - ред.) и разместила в Твиттере соответствующее фото.