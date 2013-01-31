В Татарстане опять поднимут тарифы ЖКХ

В Татарстане планируется повышение тарифов на услуги ЖКХ в среднем на 15 процентов с 1 июля 2013. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя государственного комитета РТ по тарифам Лилия Борисова в ходе заседания Госсовета РТ.

Платежи населения по ЖКХ не должны будут увеличиться больше чем на 15 процентов, если не изменятся различные факторы, такие, как количество проживающих в квартире.

С 1 июля стоимость газа повысится на 15 процентов до 4 рублей 61 копейки. Плата за электроснабжение для населения поднимется на 12 процентов и составит 2 рубля 88 копеек за киловатт.

При этом повышение тарифов на теплоснабжение будет происходить на дифференцированной основе. Оно будет разным в зависимости от комбинированной и некомбинированной выработки. Водоснабжение подорожает на 5 процентов, водоотведение - на 7, а утилизация - на 14 процентов.

Информация о повышении тарифов уже вызвала гневные отклики пользователей сети Интернет. Так, например, пользователь под ником Рафаиль пишет: «Поднимать цены (используя различные термины, умные слова) наши "правители" привыкли в течении многих лет, но когда они планируют остановиться никто пока не видит, ведь скоро на ЖКХ уже будет уходить вся зарплата у людей».