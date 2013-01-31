ЖКХ и инфляция - более всего беспокоят россиян

Для россиян самые больные проблемы — это ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ и инфляции. Исследователи отметили, что эти вопросы становятся для наших соотечественников острее.

В прошлом году за коммуналку волновались 47 процентов участников опроса, проведенного ВЦИОМ. В 2013 — 54 процента. За инфляцию переживают также 54 россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения. Год назад — 45.

Для россиян также являются проблемой уровень жизни, ситуация в сфере здравоохранения. Больше граждан стали беспокоиться и за пенсию, коррупцию и бюрократизм.

Чуть менее значимыми считаются такие проблемы, как положение молодежи (29%), состояние морали и нравственности (26%), преступность (25%), ситуация в сфере образования (24%), состояние экономики (23%), влияние олигархов на жизнь страны (21%), экология (20%), ситуация в армии (18%), демографическая ситуация (17%), терроризм (14%), демократия (12%). На последнем месте в рейтинге - задержки заработных плат (8%).