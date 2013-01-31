Эксперты: Россия и Грузия могут пойти на сближение

Москва и Тбилиси не обречены на продолжение противостояния – считают эксперты в области российско-грузинских отношений. Одной из главных предпосылок нормализации сотрудничества стран они видят приход к власти в Грузии оппозиционной коалиции.

О наметившихся позитивных тенденциях в двухсторонних отношениях говорилось 31 января в пресс-центре «РИА Новости» на презентации доклада « Грузия после выборов и перспективы российско-грузинских отношений» подготовленного старшим научным сотрудником Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николаем Силаевым и старшим преподавателем кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андреем Сушенцовым. Модератором выступил президент Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, в качестве приглашенного эксперта был научный сотрудник Российского института стратегических исследований Константин Тасиц.

Налаживание двухсторонних отношений в настоящий момент является актуальной задачей, как для российской, так и для грузинской сторон, считает Андрей Сушенцов: «К власти в Тбилиси пришли политические силы, который ставят одним из приоритетов нормализацию отношений с Россией, причем рассматривают российское направление не инструментально, в контексте своих контактов с Западом, а как самостоятельное. Наши наблюдения за ходом обсуждений здесь, в Москве, показывают, что и Россия теперь начинает думать, что время стратегического выжидания кончилось, и сложилась ситуация, позволяющая говорить о попытках нормализации двухсторонних отношений»

По мнению эксперта, в Грузии существует общественный запрос на нормализацию отношений с Россией; политические дивиденды от реализации этой задачи очевидны и для самих грузинских политиков.

Помимо взаимного желания дружественных народов к сближению, существует ряд важных политических и экономических предпосылок данного процесса. Как отметил Константин Тасиц, для России нормализация отношений с Грузией важна в контексте обеспечения региональной безопасности на Северном Кавказе и использования транспортной инфраструктуры в черноморско-каспийском регионе. Интерес Грузии в данном процессе обусловлен перспективой урегулирования отношений с Абхазией и Южной Осетией при участии России, а так же экономическим сотрудничеством стран. «Без доступа на российский рынок грузинская экономика не жизнеспособна» - заключил эксперт.