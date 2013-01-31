УИКам Петербурга потребуется 20 тысяч добровольцев

На территории Петербурга зарегистрированы 35 политических партий, из них 5 имеют парламентское представительство в Законодательном Собрании города. Председатель петербургского Горизбиркома Алексей Пучнин, заявил, что первый этап создания новой модели избирательных комиссий в Санкт-Петербурге завершился успешно.

«В соответствии с Федеральным законом № 157-к 20 января в городе было сформировано 1818 избирательных участков сроком на пять лет. Следующим этапом станет формирование участковых избирательных комиссий и их резерва», - сообщил Алексей Пучнин.

При этом отметим, что для формирования состава УИКов в Петербурге, потребуется около 20 тысяч добровольцев. Дело в том, что на каждого своего члена участковой избирательной комиссии политическая партия имеет право предложить до 3 своих представителей, которые его заменят в случае сложения полномочий. Избирательные участки Петербурга будут поделены на три вида по численности избирателей, соответственно и количество членов УИКА будет разным.

«На маленьком избирательном участке, где численность избирателей не превышает 1 тысячи человек, в УИКе будет от 3 до 9 членов. На среднем до 2 тысяч избирателей - соответственно от 7 до 12 членов, на крупных избирательных участках до 3 тысяч избирателей - от 7 до 16 членов участковой избирательной комиссии», - прояснил Алексей Пучнин.

Впрочем, у политических партий достаточно времени, чтобы подобрать людей. Напомним, что 30 января был принят закон Санкт-Петербурга о внесении изменений в ряд законодательных актов, который устанавливает сроки подачи заявлений на вступление в участковые избирательные комиссии. В ближайшее время он должен вступить в силу.

«Согласно Федеральному закону все УИКи должны быть сформированы до 30 апреля 2013 года. Так, что ни какой спешки не требуется, все желающие смогут спокойно зарегистрироваться», - пояснил Пучнин.

По словам главы Горизбиркома участки с численностью превышающей 3000 избирателей могут быть поделены на несколько частей. Впрочем, горожанам не стоит беспокоиться, путаницы со списками не возникнет.

«Для удобства избирателей мы планируем создать единую избирательную карту города, на которой будут отмечены не только избирательные округа и избирательные участки, но даже отдельные дома, которые находятся на территории конкретного избирательного участка. На основе базы единой нумерации мы создадим программу «Найди свой участок», которую обязательно разместим на своем официальном сайте. Уверен, что этот ресурс будет полезен как нашим избирателям, так и представителям политических партий, общественных объединений и наблюдателям, сделав избирательный процесс максимально комфортным для всех и открытым. Надеюсь, что данный проект мы сможем запустить уже в феврале», - заявил Алексей Пучнин.