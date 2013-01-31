ГИБДД опровергла: на трассе М-10 гигантских пробок нет

Управление ГИБДД по Тверской области опровергло в четверг информацию об образовании гигантской пробки на трассе М-10 Москва - Санкт-Петербург.

Гаишники и МЧС ломают головы, откуда появились слухи о заторе протяженностью 30 километров в направлении к Москве на территории Спировского района Тверской области.

Представитель Госавтоинспекции Денис Черных сообщил, что на трассе М-10 "Россия" "все идет в плановом режиме, никакой пробки нет".