ГИБДД опровергла: на трассе М-10 гигантских пробок нет
31 января 2013, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
Управление ГИБДД по Тверской области опровергло в четверг информацию об образовании гигантской пробки на трассе М-10 Москва - Санкт-Петербург.
Гаишники и МЧС ломают головы, откуда появились слухи о заторе протяженностью 30 километров в направлении к Москве на территории Спировского района Тверской области.
Представитель Госавтоинспекции Денис Черных сообщил, что на трассе М-10 "Россия" "все идет в плановом режиме, никакой пробки нет".