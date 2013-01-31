Только уволили чиновников Росавтодора из-за гигантской пробки на трассе Москва - Петербург, как в четверг появилась информация о новом скоплении автомобилей на трассе М-10 "Россия".

На территории Спировского района в сторону Москвы водители большегрузного транспорта создали заторовую ситуацию. Пробка растянулась на 30 км от города Вышний Волочек.

По данным Генпрокуратуры РФ, сотрудники Росавтодора и его подразделения ФКУ Упрдор "Россия" уволены из-за пробки, которая образовалась на трассе в районе Тверской области из-за сильного снегопада.

Уволен сотрудник агентства, который возглавлял ситуационный центр, отвечающий за мониторинг движения. Работы лишился инженер подрядной организации, которая занималась расчисткой трассы. Фирма наказана штрафом.

В ходе расследования инцидента установлено, что из-за бездействия должностных лиц после сильного снегопада уборочная техника не вышла вовремя на шоссе, и дорогу не обработали реагентами. В результате пробка на трассе М-10, в основном из фур, растянулась на 200 километров. Многие водители провели в ней несколько суток.