HRW: 2012 год - худший в современной истории России

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад на тему соблюдения прав и свобод человека в 2012 году, в котором назвала этот год худшим за всю историю постсоветской России.

По мнению HRW, ситуация с правами человека в России серьезно ухудшилась по сравнению с 2011 годом. В докладе отмечается, что с начала нового президентского срока Владимира Путина значительно усилилось давление на оппозиционеров, правозащитников и других активистов. Во время акции 6 мая были задержаны до тысячи человек, причем многие из них оказались в отделах полиции лишь потому, что носили на одежде белые ленты, символ протестного движения, а некоторых из активистов задержали, когда они только пришли на митинг и еще не успели принять участие в каких-либо происходивших там событиях.



Правозащитники указывают, что с тех пор в России был принят ряд законов, ограничивающих деятельность оппозиции. Например, закон «О митингах», принятый в июне. Также HRW осуждает июльский закон, обязавший НКО, финансируемые из зарубежных источников, регистрироваться в качестве иностранных агентов, сообщает gazeta.ru.

Кроме того, в докладе упоминается введенный в ответ за «закон Магнитского» запрет на усыновление американцами детей из России.



«Этот год стал худшим для прав человека в России за всю ее новейшую историю. Российское гражданское общество в условиях сужающегося жизненного пространства как никогда остро нуждается в поддержке», — директор отдела HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.



«Кремль цинично приравнивает вполне резонное выражение обеспокоенности ситуацией с законностью и правами человека к посягательству на суверенитет. Но международные партнеры России не должны поддаваться такому шантажу», —подчеркнул Уильямсон.



