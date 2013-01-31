Операция, сделанная на позвоночнике Плющенко, прошла успешно

Операция, проведенная олимпийскому чемпиону в мужском одиночном катании Евгению Плющенко в одной из израильских клиник, прошла успешно, заявил тренер фигуриста Алексей Мишин.

Как пояснил Мишин, у фигуриста практически стерся межпозвоночный диск. В ходе операции он был заменен пластиковый. По словам тренера, точные сроки восстановления после операции пока неизвестны, однако к основному периоду подготовки к Олимпиаде-2014 в Сочи Плющенко будет готов.



"Операция прошла нормально. О восстановлении говорить еще рано. Стандартных периодов восстановления нет. По крайней мере, могу сказать, что к основному периоду подготовки к Олимпиаде он будет готов", — заверил Мишин, сообщает ria.ru.



Ранее "АН" сообщали: тренер российского фигуриста Евгения Плющенко Алексей Мишин заявил в среду, что операция по замене межпозвоночного диска не изменит планов и не скажется на сроках подготовки Евгения к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.