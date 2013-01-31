Резник нарушил ПДД на Кутузовском на Nissan с «блатными» номерами? (ВИДЕО)

Возмущенные московские автовладельцы обсуждают видео, попавшее в Интернет, где четко видно, как нарушает ПДД известный поэт-песенник Илья Резник. На автомобиле Nissan с номерами А 037 МР 77 Резник пересек разделительную полосу на глазах у сотрудника ГАИ.

Гаишник остановил знаменитость и тут же отпустил. Как сообщали «АН», об этом стало известно Федерации автовладельцев России. Илья Резник, по совместительству много лет возглавляющий общественный совет при МВД, ездит с «блатными» автомобильными номерами серии АМР и неоднократно попадается на подобном нарушении правил дорожного движения, сообщает Газеты.ру.

Пресс-секретарь управления делами президента Виктор Хреков исключил возможность того, что автомобиль Nissan с номерами А 037 МР 77, которым управлял поэт Илья Резник, когда нарушил ПДД, принадлежит его ведомству, передает РСН.

По словам Хрекова, у УДП 97-й регион АМР. И нет машин Nissan. Он пояснил, АМР — это обычно BMW 5-й или 7-й модели.

Сотрудник ГАИ, отпустивший нарушившего ПДД Резника, будет уволен. (Видео).