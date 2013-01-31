Познер извинился за «госдуру», но не перед депутатами Госдумы

Известный журналист, ведущий авторской программы на «Первом канале» Владимир Познер поделился, почему принес извинения за словосочетание «Государственная дура». По словам тележурналиста, извинился он не для депутатов, и он не считает компромиссом принесенные им извинения парламентариям.

В интервью петербургскому изданию «Фонтанка.Ru» Владимир Познер заявил: «Сделал я это, конечно, не для депутатов. И меня совершенно не пугает запрет на работу на государственном телевидении — ведь об этом речь».

По словам журналиста, имеющего гражданство трех стран: России, США и Франции, после инцидента он «получил несколько предложений от негосударственных телевизионных и радиоканалов». «Я считаю, главное из того, это не моя оговорка, а то, что я тогда сказал, что не согласен с президентом Путиным. И я хотел это подчеркнуть», — сказал Познер, подчеркнув, что не считает извинения «компромиссом».

Напомним, депутаты Государственной думы обиделись на тележурналиста Владимира Познера за оговорку, когда он в эфире своей программы на Первом канале критиковал принятый нижней палатой парламента «закон Димы Яковлева».

27 января Познер по окончании своей воскресной передачи принес извинения депутатам Государственной думы.