Таисию Осипову переведут в тюремную больницу в Торжке

Юрист «Общественного вердикта» Эрнест Мезак сегодня побывал в ИК №5 (Тверская обл.), где в течении 2-х часов общался с Таисией Осиповой. Встреча прошла без каких либо препятствий со стороны администрации колонии, сообщается на странице организации в Facebook.



Таисия сообщила, что в ближайшее время ее должны перевести для обследования в больницу УФСИН по Тверской обл. в городе Торжке, чтобы подтвердить диагноз - диабет.