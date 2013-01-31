Расторгуев и Боярский войдут в совет директоров «Первого канала»
31 января 2013, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдвижении в совет директоров «Первого канала» известного актера театра и кино, певца Михаила Боярского; пианиста Дениса Мацуева, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, ректора МГИМО Анатолия Торкунова.
В совет директоров «Первого канала» также выдвинуты председатель советов директоров РЖД и «Аэрофлота» Кирилл Андросов, глава дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Кирилл Клейменов, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Карен Шахназаров и генеральный директор ОАО «Первый канал» Константин Эрнст.
В состав ревизионной комиссии выдвинуты замглавы ФНС Даниил Егоров, замминистра финансов Михаил Котюков, замглавы Минэкономразвития Олег Савельев.
«Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Первый канал» (г. Москва) согласно приложению. Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Первый канал», — отмечается в документе, размещенном на сайте правительства.
Отметим, из нынешнего совета директоров «Первого канала» в список кандидатов не вошли режиссеры Никита Михалков и Федор Бондарчук, музыкант Андрей Макаревич.